سييرا للاعبين: «سبتمبر» أصعب الأشهر

أوضح التشيلي سييرا مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، للاعبين بعد الاجتماع بهم أمس بعد عودتهم من الإجازة التي منحهم إياها لمدة خمسة أيام، أن شهر سبتمبر الحالي سيكون شهرا صعبا، وقال "سيكون سبتمبر الحالي من أصعب الشهور بسبب ضغط المباريات وقوتها".

وسيواجه الاتحاد في 13 سبتمبر الحالي ضمك على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ثم الهلال 17 منه في الرياض في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ثم يتجدد اللقاء مع الأزرق في 21 من الشهر ذاته في جدة ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ثم التعاون بعدها بثلاثة أيام في جدة المؤجلة من الجولة الثاني من الدوري، قبل أن يطير إلى الرياض لمواجهة الشباب في الجولة الخامسة.

وطالب سييرا، من اللاعبين تكثيف العمل والجهد خلال الشهر الحالي حتى يحقق الفريق النتائج الإيجابية في اللقاءات المقبلة وأهمها دوري أبطال آسيا.

وعانى سييرا، خلال مران الأمس من النقص الكبير في الفريق بعد انضمام سبعة لاعبين للأخضر ما جعله يركز على الجانب اللياقي بشكل مكثف قبل أن يضع بعض التكتيكات وسط الملعب في نهاية المران.

من جهة ثانية، أكد حمد الصنيع الرئيس التنفيذي الجديد للنادي أن الاتحاد بيته الأول، وقال "لن أتردد في خدمة الاتحاد فهو بيتي الأول وخدمته لاعب وإداري ورئيس ونائب رئيس واليوم رئيس تنفيذي وشرف لي أن أكون أحد الرجال الذين خدموا ويخدمون هذا الكيان الكبير".

وأضاف "سأعمل مع الإدارة لعودة الاتحاد وبقوة للمنافسة على جميع الأصعدة المحلية والخارجية ولا يوجد شيء اسمه وعود، وأن نطلق وعودا مبهمة ومفتوحة بل نتطلع إلى خدمة الكيان الاتحادي وإعادته لوضعه الطبيعي".