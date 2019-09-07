أحد .. عنبر المدرب 3 في 50 يوما

تولى المدرب الوطني يوسف العنبر، مهمة القيادة الفنية لفريق أحد لكرة القدم، بعد أن أقالت إدارة النادي التونسي طارق جرايا، من منصبه أمس لسوء النتائج، وأبلغته بالقرار مع فض التعاقد بينهما بشكل ودي، ليغادر تاركا المهمة لعنبر، الذي سيحمل لواء المدربين الوطنيين، في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. واستهلك أحد، ثلاثة مدربين خلال فترة لم تزد على الـ50 يوما، بعد أن تعاقد مع الصربي نيناد ساكيتش، الذي أقيل من منصبه في غضون ثلاثة أسابيع حتى من قبل انطلاقة الدوري، ليعوضه جرايا، الذي لحق بالصربي، في ظرف 19 يوما، قبل أن يستقر على عنبر، الذي قاد تدريبات أمس.

ويحتل أحد، المرتبة الـ 18 في دوري الدرجة الأولى برصيد نقطتين فقط من أصل تسع نقاط، بعد أن تعادل مع الثقبة بلا أهداف، وخسر الديربي أمام الأنصار 3/1، قبل أن ينقاد إلى التعادل مع جدة 1/1، ومباراته الرابعة في مواجهة نجران خارج الديار.