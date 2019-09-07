«الفنية» .. الاعتماد في وقت لاحق

فيما اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال اجتماعه الثاني أمس، ثلاث لجان، هي اللجنة التجارية، اللجنة المالية، واللجنة الطبية، أجل تشكيل اللجنة الفنية إلى وقت لاحق.

يشار إلى أن اللجنة التجارية برئاسة فارس المفلح، ونائبه إبراهيم الحميضي، بجانب إسماعيل آل عباش مستشارا، وعضوية فارس المفلح، عبدالله الزبيدي، ومشعل الحكير، واللجنة المالية برئاسة عبدالله كبوها، محمد العميري نائبا له، وعضوية حسن الناصر، متعب الشمري، وعامر الحراشي، وأخيرا اللجنة الطبية برئاسة الدكتور صالح الحارثي، الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ نائبا، وعضوية الدكتور ياسر الفريهيدي، الدكتور عبدالعزيز النفيسة، والدكتور منصور الصويان. وكانت إدارة اتحاد كرة القدم، قد عقدت ظهر أمس الأول، اجتماعها الدوري الثاني في مقر الجمعية السعودية للذوق العام في الدمام برئاسة ياسر المسحل. من جهته، أشار إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم إلى أن الاجتماع خلص إلى اعتماد عدة قرارات، أبرزها إجراء قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وقرعة الأدوار المتبقية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وقال "المجلس اعتمد أيضا إطلاق رابطة دوري الدرجة الثانية، كما وافق على تقديم دعم مالي محدد لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان "الأولى للمحترفين، والدرجة الثانية" لتعيين مكاتب المحاماة المتخصصة في القانون الرياضي للحصول على خدماتها تجاه القضايا المقامة أمام الجهات القضائية الرياضية الدولية"، لافتا إلى أنه تم اعتماد المقترح المقدم من لجنة الحكام بشأن مكافآت حكام ومقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وزاد "استُعرضت التقارير الفنية والإدارية والمالية للمعسكرات المقبلة للمنتخب السعودي الأول والفئات السنية وكرة قــــدم الصــــــــالات وكرة القدم الشاطئية".

وأوضح القاسم أن المجلس أوصى بتشكيل لجنة خاصة للعبة كرة قدم الصالات وإعادة تنظيم مسابقاتها وآلية تسجيل اللاعبين، حيث كُلِّفت لجنة المسابقات بتقديم دراسة كاملة خلال أسبوعين، وقال "اطلع خلال الاجتماع على التقارير المقدمة من عبدالله كبوها رئيس اللجنة المالية، الدكتور خالد بن مقرن المشرف العام على المنتخبات السنية، بندر الأحمدي مدير إدارة التطوير والمبادرات، نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات، ونزيه النصر رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية".

في ختام حديثه قال "اعتُمِد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن يحدد التاريخ لاحقا، واعتماد مبادرة تطوير الأداء الفني في الفئات السنية والمقدمة من إدارة التطوير والمبادرات.