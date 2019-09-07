مراقبة الأخضر بـ «بطائرة درونز»

استعان الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، بطائرة درونز، لمراقبة أداء اللاعبين من خلال الحصة التدريبية التي عقدها الأخضر، أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في إطار التحضيرات لمواجهة اليمن، ذهابا على ملعب البحرين الوطني، الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وكان الأخضر، قد تعادل مع نظيره المالي 1/1 في تجربته الودية ضمن فترة التوقف الدولية.

واكتفت العناصر التي لعبت لقاء مالي، بالاسترجاع بينما أدى البقية جرعات لرفع معدل اللياقة إلى جانب العمل الخططي الذي شهد تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الودي، فيما تدرب فراس البريكان، تحت إشراف مدرب اللياقة عقب تجاوزه آثار الأنفلونزا، التي حرمته من الظهور في اللقاء الودي، فيما سيتدرب الأخضر، اليوم على الملعب ذاته.

واكتفى هتان باهبري، بتدريبات خاصة، إثر تعرضه لكدمة في مشط القدم، من خلال لقاء مالي، فيما تدرب علي البليهي، مع المجموعة بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، عقب معاناته إصابة في العضلة الضامة، أجبرته على عدم إكمال المباراة الودية.

من جهته، قال اللاعب عبدالرحمن الدوسري "مباراة مالي الودية جاءت قوية أمام خصم متميز، أعتبر النتيجة إيجابية قياسا بقصر فترة تحضيرات الأخضر، وبالتأكيد سيرتفع المستوى إلى الأفضل في مقبل الأيام"، مقدما شكره لهيرفي، على الفرصة التي حصل عليها بالانضمام للأخضر، في المرحلة الحالية، واللعب ضمن القائمة الأساسية أمام مالي، وقال "ثقتي بنفسي كبيرة، المدرب وضعني في مركزي الذي ألعب فيه ما ساعدني على التميز أكثر"، مشيرا إلى أن "منتخب اليمن، قوي ومتطور، لكن علينا أن نعمل بجد لأجل تخطي الاختبار الأول في التصفيات الآسيوية، لأن الفوز سيكون بمنزلة الدافع لنا في المتبقي من مباريات المجموعة الرابعة".

وعن اختلاف المدارس التدريبية، قال "نحن اللاعبين تدربنا مع مختلف المدارس التدريبية العالمية عبر الأندية التي ننتمي إليها، الشيء الأكثر أهمية أن نعي ما يطلبه المدرب لتنفيذ خططه فوق أرضية الملعب".

وردا على سؤال حول اختياره للمرة الأولى مع الأخضر، قال "الحمدلله تحققت أمنيتي تحقق بارتداء شعار الأخضر، الآن على العمل كثيرا من أجل إثبات وجودي".