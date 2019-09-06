34 % من قروض المصارف السعودية استهلاكية وبطاقات ائتمان .. 506.1 مليار ريال

بلغت قيمة قروض الأفراد "الاستهلاكية" وبطاقات الائتمان العاملة التي أقرضتها المصارف السعودية لعملائها بنهاية النصف الأول 2019، نحو 506.12 مليار ريال.

وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، شكلت قروض استهلاكية وبطاقات ائتمان 34.2 في المائة من مجموع قروض المصارف للقطاعات كافة.

وقيمة القروض السابقة هي القروض العاملة التي ليست عليها مخاطر ائتمانية وليس صافي القروض، التي قدمتها المصارف السعودية وفروعها في الخارج.

إجمالي قروض المصارف بلغ نحو 1.48 تريليون ريال بنهاية النصف الأول، مقارنة بـ1.36 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة نموا نسبته 9.1 في المائة بما يعادل 123.66 مليار ريال.

واستحوذ مصرفان على 56 في المائة من قيمة القروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان بنهاية النصف الأول، هما الراجحي والأهلي.

وجاء "مصرف الراجحي" الأكثر إقراضا للأفراد من بين المصارف السعودية بـ173.9 مليار ريال تشكل 34.4 في المائة من مجموع قروض الأفراد وبطاقات الائتمان التي قدمتها المصارف السعودية لعملائها الأفراد، فيما تشكل 71.3 في المائة من مجموع محفظته التمويلية.

وحل ثانيا "البنك الأهلي" بـ109.53 مليار ريال تشكل 21.6 في المائة من مجموع قروض الأفراد وبطاقات الائتمان، وتشكل أيضا 39.6 في المائة من مجموع محفظته التمويلية.

أما ثالثا فجاء "بنك الرياض" بـ50.323 مليار ريال تشكل 9.9 في المائة من مجموع قروض الأفراد وبطاقات الائتمان، وتشكل 31.1 في المائة من مجموع محفظته التمويلية.

و"بنك ساب" حل رابعا بـ35.712 مليار ريال تشكل 7.1 في المائة من مجموع قروض الأفراد وبطاقات الائتمان التي قدمتها المصارف السعودية بنهاية النصف الأول 2019، وتشكل 18.5 في المائة من مجموع محفظته التمويلية.

وخامسا حل "البنك العربي" بـ26.282 مليار ريال تشكل 5.2 في المائة من مجموع قروض الأفراد وبطاقات الائتمان التي قدمتها المصارف السعودية، وتشكل 21.7 في المائة من مجموع محفظته التمويلية.

وفي المرتبة السادسة حل "بنك البلاد" بـ24.258 مليار ريال تشكل 4.8 في المائة من قروض الأفراد وبطاقات الائتمان، و44.3 في المائة من مجموع محفظة البنك التمويلية.

"بنك الجزيرة" جاء سابعا بـ21.996 مليار ريال تشكل 4.3 في المائة من مجموع قروض المصارف للأفراد وبطاقات الائتمان، وتشكل 50.1 في المائة من مجموع محفظته التمويلية.

وثامنا "سامبا" بـ17.560 مليار ريال تشكل 3.5 في المائة من مجموع قروض الأفراد وبطاقات الائتمان، وتشكل 15.1 في المائة من مجموع محفظته التمويلية.

فيما جاء "مصرف الإنماء" تاسعا بـ16.759 مليار ريال تشكل 3.3 في المائة من إجمالي قروض الأفراد وبطاقات الائتمان، وتشكل 19.0 في المائة من مجموع محفظته التمويلية.

عاشرا "السعودي الفرنسي" بـ15.694 مليار ريال تشكل 3.1 في المائة من مجموع قروض الأفراد وبطاقات الائتمان، وتشكل 12.6 في المائة من مجموع محفظته التمويلية.

وفي المركز الـ11 والأخير جاء "السعودي للاستثمار" بـ14.107 مليار ريال تشكل 2.8 في المائة من مجموع قروض الأفراد وبطاقات الائتمان، وتشكل 24.6 في المائة من مجموع محفظته التمويلية.



*وحدة التقارير الاقتصادية