"المركزي السويسري": لن نطبع النقود ونوزعها على المواطنين لزيادة التضخم

استبعد رئيس البنك المركزي السويسري طبع نقود وتوزيعها على المواطنين بهدف زيادة التضخم وإنفاق المستهلكين.

ومتحدثا في منتدى بجامعة زوريخ اليوم ، قال توماس جوردان رئيس البنك الوطني السويسري إن إعطاء كل مواطن سويسري 500 فرنك سويسري (506.07 دولار) هو شيء غير منطقي ويتعارض مع دستور البلاد.

وأضاف قائلا "منح أموال مجانية هو في الواقع قرار سياسي وليس شيئا ينبغي أن يتخذه بنك مركزي".

وقال جوردان أيضا إن الاقتصاد السويسري ما زال ينمو لكن بوتيرة أبطأ، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الإعتبار أن التضخم منخفض جدا.