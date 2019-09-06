الأسهم المحلية تكسر أطول سلسلة تراجعات أسبوعية منذ يناير 2016

كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجعات أسبوعية منذ كانون الثاني (يناير) 2016 لتغلق عند 8054 نقطة، رابحة 34 نقطة، بنسبة 0.44 في المائة.

بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" خمس نقاط بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند 3740 نقطة.

وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى وصول السوق إلى مستويات دعم يحدث فيها تماسك وارتداد.

وكسر سلسلة تراجعات طويلة واستعادة 8000 نقطة ستحسنان شهية المخاطرة تدريجيا مع استمرار التماسك فوق هذا المستوى، ومع تزايد الثقة ستبدأ السوق في موجة ارتفاع جديدة.

وسلسلة التراجعات تلك لم تحسن من مكررات الربحية، حيث لا تزال مرتفعة، ولكن في المقابل تحسنت العوائد الجارية لعدد من الشركات المؤثرة في المؤشر والتي تحقق عوائد تفوق معدل السوق البالغ 3.8 في المائة.

وفي ظل تحسن أسعار النفط وتراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وقرب المرحلة الرابعة من الانضمام لمؤشر فوتسي- راسل ستجد السوق الحوافز الكافية لتحقيق أداء إيجابي حتى نهاية الشهر الجاري، وحينها سيبدأ الترقب لنتائج الربع الثالث.

ونظرا للتراجعات الحادة قد تكون حساسية السوق تجاه النتائج السلبية أقل حدة مما كانت عليه عقب ظهور نتائج الربع الثاني، خاصة أن خيبة أمل المتعاملين كانت في القطاع المصرفي الضاغط الأكبر على السوق خلال الفترة الماضية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8019 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8122 نقطة رابحا 1.28 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7857 نقطة فاقدا 2 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8054 نقطة رابحا 34 نقطة بنسبة 0.44 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 64 في المائة بنحو 28 مليار ريال لتصل إلى 15 مليار ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 50 في المائة بنحو 655 مليون سهم لتصل إلى 643 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 30 في المائة بنحو 249 ألف صفقة لتصل إلى 558 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجع أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، إذ تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.3 في المائة.

وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 3.4 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 3.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 2.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 38 في المائة بنحو 5.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "أميانتيت" بنسبة 11.6 في المائة ليغلق عند 7.52 ريال، يليه "الأهلية" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 10.02 ريال، وحل ثالثا "الأهلي للتكافل" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال.

وتصدر المتراجعة "السعودي الفرنسي" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 33.40 ريال، يليه "ساكو" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 30 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 3.1 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية