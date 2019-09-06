رئيس "ستاربكس" يعلق خططه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن هوارد شولتس، رئيس سلسلة مقاهي ستاربكس، تعليق خططه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل كمرشح مستقل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شولتس قوله في رسالة إلى مؤيديه عبر موقعه الإلكتروني : "اعتقادي بشأن الحاجة لإصلاح النظام ثنائي الأحزاب لم يتغير، ولكني خلصت إلى أن خوض الانتخابات كمرشح مستقل للوصول إلى البيت الأبيض ليس أفضل طريقة يمكنني أن أخدم بها بلادي في الوقت الحالي".

وكان شولتس أوقف مساعيه لبحث فرص خوض انتخابات الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي بعد إجراء سلسلة جراحات في الظهر، وصرح لأنصاره آنذاك أنه سيكشف عن خططه لخوض الانتخابات بعد عطلة عيد العمال.

وقال شولتس في رسالته إنه سيخصص مبلغ المئة مليون دولار التي كان يعتزم انفاقها لتمويل حملته الانتخابية في "دعم مبادرات شجاعة ومبتكرة لإصلاح نظامنا التالف ومواجهة (مشكلة) تفاوت الفرص التي تعاني منها بلادنا".

وجاء في مؤشر "بلومبرج" لثروة المليارديرات في أنحاء العالم أن ثروة شولتس تقدر بنحو 5.1 مليار دولار.