فيتش تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج للمرة الأولى منذ 1995

أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خفض تصنيف هونج كونج على المدى البعيد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1995، وقالت إن الاضطرابات السياسية التي شهدتها المدينة في الأونة الأخيرة قد أثارت شكوكا بشأن الحوكمة هناك.
وقالت فيتش اليوم الجمعة إن التصنيف الائتماني لهونج كونج تراجع من (+AA) إلى مستوى (AA).
ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، أثارت الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها المدينة مخاوف المستثمرين، وزادت من احتمال خروج الاستثمارات من هذا المركز المالي العالمي، والذي كان ينظر إليه دوما على أنه آمن.
وتضرر اقتصاد المدينة جراء الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى معاناته جراء الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، أكبر شريكين تجاريين لهونج كونج.
وأوضحت فيتش في بيان، أوردته "بلومبرج": "تمثل أشهر من الصراع المستمر والعنف اختبارا لمحيط ومرونة إطار /دولة واحدة ونظامين/ الذي يحكم علاقة هونج كونج مع البر الرئيسى (الصين)".
وأضاف البيان: "تعني الزيادة التدريجية في الروابط الاقتصادية والمالية والاجتماعية السياسية لهونج كونج مع الصين اندماج متواصل في نظام الحكومة الصينية، وهو ما سيشكل مزيدا من التحديات المؤسسية والتنظيمية بمرور الوقت".
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