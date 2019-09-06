الصين تبحث زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى 60% بحلول 2035

تبحث الصين إمكانية زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى نسبة 60 بالمئة من عدد السيارات التي تباع في البلاد بحلول عام .2035

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة على الخطة الجديدة قولها إن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية هي الجهة المنوطة بتنفيذ خطة الحكومة لتطوير صناعة السيارات خلال الفترة من 2021 وحتى .2035

وأوضحت المصادر أن هذه الخطة ما زالت قيد الدراسة ومن الممكن إدخال تعديلات عليها.

وكانت الصين أعلنت خارطة طريق بشأن تطوير صناعة السيارات في عام 2017، عندما قالت إن السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة ستمثل أكثر من عشرين بالمئة من حجم المبيعات بحلول عام .2025

وذكر مصدر مطلع أنه في إطار المقترحات الجديدة، فإن نسبة مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة سوف تصل إلى أربعين بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في الصين بحلول عام 2030، في الوقت الذي يتجه فيها العالم بعيدا عن محركات الاحتراق الداخلي.

وجدير بالذكر أن نسبة المبيعات المستهدفة بحلول عام 2035 تمثل زيادة بواقع 12 ضعفا عن مبيعات السيارات الكهربائية في الوقت الحالي، والتي تمثل 5 بالمئة فقط من إجمالي مبيعات السيارات في الصين.

وستضيف هذه الخطوة مزيدا من الضغوط على شركات السيارات في العالم لزيادة انتاجها من السيارات الكهربائية من أجل تعزيز قدرتها على التنافس في أكبر سوق سيارات في العالم.