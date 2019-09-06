ارتفاع أسعار المنازل البريطانية في أغسطس بأسرع وتيرة في 4 أشهر

قالت هاليفاكس للرهن العقاري اليوم الجمعة إن أسعار المنازل البريطانية زادت في أغسطس آب بأسرع وتيرة سنوية في أربعة أشهر.

وأضافت هاليفاكس أن أسعار المنازل زادت 1.8 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاع نسبته 1.5 بالمئة في يوليو تموز، مستندة إلى بيانات تعتمد على منهجية جديدة طبقتها اعتبارا من الشهر الجاري.

ولم يعد معيار هاليفاكس الجديد للنمو السنوي لأسعار المنازل يستخدم متوسط الأشهر الثلاثة السابقة.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنازل 0.3 بالمئة بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في يوليو تموز.