أسهم أوروبا تواصل تحقيقها مكاسب قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

بدات الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الجمعة بتحقيقها مكاسب على مدى جلستين، في الوقت الذي تبدد فيه أثر مؤشرات إيجابية صادرة هذا الأسبوع بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والأوضاع السياسة في أوروبا، مع تحول تركيز المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية المُقرر صدروها في وقت لاحق اليوم.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يُذكر تقريبا بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش بعد أن بدأ الجلسة منخفضا قليلا، فيما تخلف المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير في الأداء عن السوق الأوروبية بوجه عام مع تراجع أسهم شركات التعدين المدرجة في لندن.

وتصدر سهم تيسن كروب قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر داكس الألماني بارتفاعه 1.3 بالمئة بعد أن قالت كون الفنلندية إنها وشركة استثمار مباشر شريكة ستعرضان شراء شركة المصاعد العملاقة.

وزاد المؤشر داكس 0.3 بالمئة متجاهلا بيانات تُظهر انخفاضا غير متوقع في الطلبيات الصناعية في يوليو .