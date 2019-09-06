انخفاض الطلبيات الصناعية تدفع أكبر اقتصاد في أوروبا صوب الركود

أظهرت بيانات اليوم الجمعة انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن شركات التصنيع التي تواجه صعوبات قد تدفع أكبر اقتصاد في أوروبا صوب الركود في الربع الثالث.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات انخفاض الناتج الصناعي 0.6 بالمئة على أساس شهري، ليخالف التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.3 بالمئة. وقاد الانخفاض تراجع في إنتاج السلع الرأسمالية.

وجرى تعديل قراءة يونيو حزيران إلى انخفاض نسبته 1.1 بالمئة من 1.5 بالمئة في السابق.