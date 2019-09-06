أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية اليوم على ارتفاع. وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 93ر371 نقطة، ما نسبته 41ر1 في المئة، ليصل عند مستوى 40ر26727 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 30ر1 في المئة، ما يعادل 22ر38 نقطة، ليغلق عند مستوى 00ر2976 نقطة. وحقق مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا مكاسب بمقدار 95ر139 نقطة، أو 75ر1 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 83ر8116 نقطة.
- مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
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