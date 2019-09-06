طيور «هتشكوك» في قرية هندية

يبدو أن فيلم التشويق والرعب الأمريكي "الطيور" للمخرج البريطاني الشهير ألفريد هتشكوك، أو ربما لعبة "الطيور الغاضبة" على الهواتف الذكية، تحققت بشكل أو آخر في الهند أخيرا. فبشكل يومي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، يتعرض رجل هندي للهجوم من الغربان، في فعل يبدو أشبه بالانتقام بعد نفوق صغيرها بين يديه أثناء محاولة الرجل إنقاذه.ووفقا لتقارير صحافية محلية، تهاجم الغربان شيفا كيوات يوميا خارج منزله الكائن في ولاية ماديا براديش في الهند، رغم أنه حاول قبل ثلاثة أعوام مساعدة فرخ غراب عالق في شبك حديدي، لكنه فارق الحياة أثناء محاولة إخراجه.

وبسبب الهجمات اليومية من الغربان، صار كيوات يحمل معه عصا عندما يخرج من منزله لإبعاد الطيور الغاضبة، لكنه حريص في الوقت نفسه على عدم ضربها أو إلحاق الأذى بها، رغم أنها تواصل نقره وخدشه مرارا وتكرارا، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وقال كيواتن "ليت بإمكاني أن أوضح للغربان أنني كنت أحاول تقديم المساعدة فقط. إنها تعتقد أنني قتلت الفرخ".

وفي شريط فيديو، يظهر كيوات، الذي كان يقف على جانب الطريق، وهو يحاول تفادي أحد الطيور، ثم تجده ينحني أكثر من مرة محاولا دفع الغراب العنيد بعيدا، لكن الطائر يظل يحوم حول رأسه لعدة ثوان.

وأصبح الأمر مثيرا لسكان القرية ومع ذلك الذين يستمتعون بهجمات الطيور التي تستهدف كيوات، بل صاروا يترقبون خروجه من منزله لرؤية الطيور وهي تهاجمه.