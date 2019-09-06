«صندوق النقد» يسلط الضوء على أداء مؤشرات الاقتصاد السعودي

يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمرا صحافيا صباح الإثنين المقبل بتوقيت واشنطن (الرابعة عصرا بتوقيت الرياض)، للتطرق إلى تقرير هيئة موظفي المادة الرابعة في الصندوق لعام 2019.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر إعلامية في صندوق النقد في العاصمة واشنطن، أنه سيتحدث في المؤتمر تيم كالين، المدير المساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى المملكة، لإطلاع الصحافيين على تقييم الصندوق للتطورات الرئيسية في الاقتصاد السعودي.

ونالت عشر خطوات سعودية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ثقة خبراء صندوق النقد الدولي ضمن استكمالهم مشاورات المادة الرابعة خلال آخر ثلاثة أعوام. وأظهر الرصد الكلي لنتائج زيارات الصندوق خلال 2017-2019 الذي اعتمد على تقارير الصندوق وبيانات وزارة المالية اتفاق الخبراء على عشر خطوات أنجزتها وتنجزها المملكة لتحسين الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد مشاورات حول المادة الرابعة لعام 2019 مع السعودية بداية الأسبوع الثاني من تموز (يوليو) الماضي خلال زيارة البعثة الرسمية إلى العاصمة الرياض.

وأثنى المجلس على التقدم، الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها، وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، وأكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وإيجاد فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".