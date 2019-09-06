275 مليار ريال قيمة طلبات التنفيذ في السعودية خلال عام بارتفاع 23 %

بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 274.6 مليار ريال بنهاية العام الهجري الماضي، وذلك بزيادة 22.5 في المائة مقارنة بعام 1439، الذي بلغت قيمتها فيه 224.1 مليار ريال.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، جاءت قيمة هذه الأوراق التجارية على 781.8 ألف طلب خلال الأشهر الـ12 الماضية.

واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة الطلبات بنحو 48.2 في المائة وبقيمة 133 مليار ريال على 210.9 ألف طلب، تلتها المنطقة الشرقية بقيمة 78.47 مليار ريال لتنفيذ 134.4 ألف طلب.

في حين حلت منطقة مكة المكرمة بقيمة 41.3 مليار ريال لتنفيذ 213.3 ألف طلب، ومنطقة المدينة المنورة بقيمة 9.44 مليار ريال و52.8 ألف طلب، تلتها منطقة القصيم 3.8 مليار ريال لعدد 25.6 ألف طلب.

وبلغت قيمة الطلبات التي استقبلتها منطقة عسير 3.36 مليار ريال لنحو 33.5 ألف طلب، ونجران بقيمة 1.83 مليار ريال لتنفيذ 13.2 ألف طلب، وتبوك بقيمة 1.27 مليار ريال لنحو 29.4 ألف طلب.

ونظرت محاكم التفيذ في منطقة حائل لاستعادة 1.2 مليار ريال لتنفيذ 10.6 ألف طلب، وجازان بقيمة 772 مليون ريال لنحو 24.5 ألف طلب، والجوف 576.5 مليون ريال لتنفيذ 9623 طلب.

أما منطقة الباحة فحلت بقيمة 358 مليون ريال لتنفيذ 16.3 ألف طلب، وأخيرا منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في قيمة طلبات التنفيذ بنحو 330.8 مليون ريال على 7839 طلبا. وتتيح وزارة العدل على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، بما يمكن طالب التنفيذ من معرفة طلباته، كما أن المنفذ ضدهم سيطلعون على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم.