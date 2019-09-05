أسهم منطقة اليورو ترتفع 1% بفعل تفاؤل حول محادثات التجارة

ارتفعت أسهم منطقة اليورو اليوم الخميس، مع تفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتحديثات إيجابية لشركات، ومكاسب لأسهم البنوك، ما أسهم في تحسين المعنويات في أوروبا رغم هبوط الأسهم البريطانية.

وصعدت أسهم الشركات التي تتأثر في الرسوم الجمركية، في قطاعات التكنولوجيا وصناعة السيارات والطاقة، لتدفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو إلى الارتفاع بنسبة 1 في المائة، بينما زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.7 في المائة.

وذكرت أنباء عن اتفاق مسؤولين من بكين وواشنطن على إجراء محادثات تجارية على مستوى عال في أوائل أكتوبر، أملا بتحقيق تقدم في المفاوضات بين الجانبين رغم قيامهما بفرض رسوم على منتجات بعضهما بعضا الشهر الماضي.

وكان المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني الحلقة الأضعف، بتراجعه 0.6 في المائة، مع تداول أسهم شركات كبيرة من دون الحق في توزيعات الأرباح، وتضرر أسهم شركات التصدير جراء صعود الجنيه الاسترليني.

وابتهج المستثمرون بتطورات سياسية هذا الأسبوع، مع تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا ومعركة البرلمان البريطاني لتفادي الانفصال عن أوروبا دون اتفاق، ما دفع المؤشر ستوكس 600 للصعود مسجلا أعلى مستوياته في شهر.

وقاد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي المكاسب في ستوكس 600، بقفزة بلغت 2.9 في المائة، تعد أكبر مكسب له من حيث النسبة المئوية منذ 23 يوليو.