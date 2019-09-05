رئيس "المركزي السويسري" يحث على الإبقاء على أسعار الفائدة السلبية في الوقت الحالي

قال توماس جوردان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، اليوم الخميس، إن هناك حاجة للإبقاء على أسعار الفائدة السلبية في الوقت الحاضر، مؤكدا أن فوارق أسعار الفائدة مهمة لأسواق العملات.
وقال جوردان، في مؤتمر اقتصادي، "أسعار الفائدة السلبية مهمة لتنفيذ السياسة النقدية في سويسرا في الوقت الحاضر"، مضيفا أنه لا يستطيع أن يتنبأ بالفترة الزمنية اللازمة لبقائها سلبية، لكنه يفترض أنه سيحدث تطبيع لأسعار الفائدة في مرحلة ما في المستقبل.
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