22 شركة مدرجة مكاسبها السوقية تتجاوز 50 % بـ 72 مليار ريال .. والصدارة للأسمنت

رغم تراجع سوق الأسهم السعودية منذ مطلع مايو الماضي بنسبة 14 في المائة، إلا أنه لا تزال بعض الشركات محافظة على مكاسبها وتسجل مستويات قياسية خلال عام.

بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، حققت 22 شركة مدرجة - تشكل نحو 12 في المائة من الأسهم المتداولة - مكاسب سوقية تجاوزت 50 في المائة خلال 12 شهرا، كان أغلبها شركات أسمنت.

ووفقا للتحليل، بلغت المكاسب السوقية لهذه الشركات نحو 71.6 مليار ريال خلال هذه الفترة.

ولا تزال السوق - رغم تراجعها 14 في المائة من أعلى مستوياتها خلال مايو - محققة مكاسب بنسبة 2.9 في المائة منذ بداية العام، و14 في المائة خلال 12 شهرا.

تصدرت شركة زين السعودية المكاسب، إذ ارتفعت أسهمها 119 في المائة من أدنى مستوى خلال عام، محققة مكاسب سوقية بلغت أربعة مليارات ريال، تلتها شركة الدريس التي ارتفعت أسهمها بنسبة 112 في المائة بما يعادل 1.43 مليار ريال.

وثالثا حلت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" بارتفاع أسهمها 97.3 في المائة، محققة مكاسب سوقية بلغت 2.1 مليار ريال.

بينما ارتفعت أسهم أسمنت الشرقية 92.2 في المائة محققة مكاسب سوقية بلغت 1.3 مليار ريال، وشركة سدافكو بنسبة 84.3 في المائة ومكاسب سوقية بلغت 1.9 مليار ريال.

في المقابل، هناك 34 شركة مدرجة تعادل 18 في المائة من الأسهم المتداولة عند أدنى مستويتها خلال 12 شهرا، أو اقتربت منها، شكلت الأسهم البتروكيماوية غالبيتها.

وتأثرت حركة أسهم الشركات البتروكيماوية في النتائج المالية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، إضافة إلى ارتباطها بالأحداث الخارجية بشكل أكبر من بقية الشركات، بحكم اعتمادها على التصدير.

*وحدة التقارير الاقتصادية