الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف .. والسيولة عند 3.6 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال الجلسة اليوم الخميس على تراجع طفيف، متأثر بتباين اداء الأسهم القيادية خاصة القطاع المصرفي ورغم تراجع المؤشر العام إلا أنه حافظ على الإغلاق أعلى من مستوى 8 الاف نقطة.

وتراجع السوق نحو 3 نقاط أو ما يعادل 0.05 في المائة، حيث أغلق السوق عند مستوى 8054 نقطة.

وبلغ قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 3.59 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 146.05 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 126.8 ألف صفقة

وتصدرت أسهم شركة سلامة للتأمين المكاسب و بنحو 3.7 في المائة، تلاها أسهم شركة العقارية بارتفاع 3.5 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة ولاء للتأمين بمكاسب بلغت 3.3 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم شركة إليانز إس للتأمين بانخفاض 3.6 في المائة، تلاه أسهم بوبا العربية بنحو 2.3 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم شركة باتك الذي تراجع بنحو 2.2 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 81 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 91 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 632.8 مليون ريال وكذلك شهد سهم شركة سابك على نحو 343.15 مليون ريال، واتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 296.5 مليون ريال.