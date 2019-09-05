الفالح يبحث مع وزير الزراعة الروسي تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

بحث وزيرالطاقة خالد الفالح اليوم مع وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف سبل تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك الاستثمارات في مجالي الزراعة والأسماك،واستمرار التشاور في إطار أعمال اللجنة .

وأضاف الفالح: سعداء بتعاوننا المشترك مع روسيا، وبالنجاحات المتتالية والـتعاون بين البلدين في مجال الطاقة والاستثمارات المشتركة، والتي شهدت قفزة في الفترة الأخيرة، بفضل الجهود التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.