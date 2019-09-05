بنك بيانات عبر للحدود يطلقه الاتحاد الأوروبي لمواجهة التهديدات الإرهابية

ذكرت وكالة "يوروجاست" القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنه يجب أن يساعد بنك بيانات جديد الدول الأعضاء بالتكتل للتعاون عن كثب أكثر لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وقالت الوكالة إن "سجل مكافحة الإرهاب" يجمع معلومات مهمة بشأن الإجراءات القضائية في قائمة مركزة وهو ما يجب أن يجعل عمل ممثل الادعاء أسهل.

وأضافت الوكالة أن سجل مكافحة الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ لأول مرة في الأول من أيلول، سوف يكون على وضع الاستعداد لدعم السلطات القضائية الوطنية على مدار الساعة.

يشار إلى أن وكالة يوروجاست مكلفة بتسهيل التعاون القضائي بين الدول الأعضاء بالتكتل.

وقالت يوروجاست أن خطوة إنشاء بنك بيانات عبر الحدود على صلة بالأعمال الإرهابية يأتي على خلفية هجمات 2015 في باريس.

وعقب الهجمات التي خلفت 130 قتيل على يد إرهابيي داعش في حانات ومطاعم وبالقرب من "ستاد دى فرانس" و مسرح باتاكلان للحفلات الموسيقية، بدأت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا جمع بيانات لتسهيل عملية التنسيق الدولية .

