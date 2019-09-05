الصين: محادثات تجارية مع أمريكا في واشنطن مطلع الشهر المقبل

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن الصين والولايات المتحدة ستعقدان محادثات تجارية في مطلع أكتوبر تشرين الأول في واشنطن.

جاء الإعلان في أعقاب اتصال في وقت سابق اليوم بين ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني وروبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي وفق ما ذكرته وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني. وشارك أيضا يي قانغ محافظ البنك المركزي الصيني.

وذكرت الوزارة أن فرقا تجارية من البلدين ستعقد مشاورات في منتصف سبتمبر أيلول، مضيفة أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات فعلية لخلق أجواء مواتية.

