القنصل الصيني: أسعار منتجاتنا في المملكة عادلة .. والإلكترونيات أبرز صادراتنا

قال لـ"الاقتصادية" تان بانجلين؛ القنصل العام الصيني لدى جدة، "إن أسعار المنتجات الصينية في السوق السعودية عادلة، خلال لقاء إعلامي في مقر القنصلية، أمس".

وأوضح بانجلين، أن منتجات الإلكترونيات والأدوات الكهربائية من أهم الصادرات الصينية للسوق السعودية، إضافة إلى الصادرات في المجالات والقطاعات الأخرى.

وأشار إلى نقل التقنية الصينية إلى المشاريع في السعودية، مبينا أن ذلك يعتمد على نوعية المشاريع.

ونوه بأن بلاده تسجل سنويا نسبة من السياح السعوديين لديها، حيث السياحة متنوعة وتشكل مناطق طبيعية شاسعة وأجواء مختلفة ومتنوعة بين الطبيعة والتاريخ ومناطق الأنهار وعديد من المناطق الأخرى المختلفة إضافة إلى المدن الجديدة والحديثة.

وأضاف، "زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الصين، أثبتت عمق العلاقة بين البلدين، إذ تم توقيع عديد من الاتفاقيات المختلفة وبدأ تنفيذ بعضها، وما زالت بعض الاتفاقيات الأخرى في مراحل الدراسة والتشاور بين البلدين".

وتطرق القنصل الصيني إلى برنامج تعليم الصينية في السعودية، وقال "بدأت بعض الجامعات السعودية برامج التعليم منذ شهرين تقريبا، بإطلاق برامج للتدريب والتعليم".

وحول استقدام المعلمين، أوضح أن البرامج والتنظيمات لدى وزارة التعليم، وسيُرسل بعض المدرسين إلى الصين لتعلم اللغة الصينية"، لافتا إلى وجود عدد من السعوديين يجيدون اللغة الصينية. وعن مدى إمكانية افتتاح مركز لتعليم اللغة الصينية في السعودية، أفاد بانجلين بأنه "ليس لدينا العدد الكافي من الكوادر المتخصصة، وذلك يتعلق بالجهات التعليمية".

وعن الوضع الحالي في هونج كونج والمظاهرات المستمرة، بين أن "الوضع يتجه إلى السيطرة ويتحسن أكثر.. وعدد المتظاهرين أقل في الوقت الحالي مقارنة بالفترات السابقة.. والعدد في تناقص مستمر، ولدينا ثقة أكبر بالتحسن".