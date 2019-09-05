برنامج روسي لمضاعفة التبادل التجاري مع الرياض إلى ملياري دولار

أعلن دمتري باتروشيف، وزير الزراعة الروسي، عن تجهيز برنامج لتوسيع تصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، مبينا أن البرنامج يسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى ملياري دولار في عام 2024.

وأوضح الوزير الروسي، أن بلاده تهتم بشكل خاص بتصدير الحبوب والثروة الحيوانية ومنتجات الزيوت والمواد الغذائية ومختلف المنتجات.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المصاحب له، أمس، في مقر مجلس الغرف السعودية بأصحاب الأعمال السعوديين، لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف مجالات الزراعة بين البلدين، بحضور طارق القحطاني، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الروسي. وأشاد دمتري باتروشيف أثناء اللقاء بالعلاقة الاستراتيجية، التي تربط روسيا بالمملكة، معربا عن شكره للحكومة السعودية، لحرصها المستمر على أن تكون العلاقات السعودية - الروسية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى مراحل التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد دمتري، أن الزراعة تعد واحدة من أهم مجالات التعاون بين المملكة وروسيا، إذ احتل التبادل الزراعي بين البلدين في العام الماضي نصف التبادل التجاري، حيث بلغ نحو 500 مليون دولار، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل عام في العام الماضي وصل إلى مليار دولار. وأضاف أن المملكة تستورد سنويا منتجات غذائية من العالم في حدود 20 مليار ريال، إلا أن حجم الصادرات الروسية إلى السعودية لا يتعدى من 2 إلى 3 في المائة ونسعى من خلال هذا اللقاء وبوجود رجال الأعمال الروس المهتمين بتطوير حجم الصادرات إلى رفع هذه النسبة بما يحقق التطلعات في النمو الاقتصادي.

من جهته، أكد طارق القحطاني، أن العلاقات بين المملكة وروسيا شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية، حيث أسهم ذلك بشكل كبير في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، إلا أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا لا يعكس مدى المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان الصديقان، خاصة في جانب الصادرات السعودية لروسيا، التي لا تمثل سوى 2 في المائة من حجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم أن المنتجات السعودية تعد من أفضل المنتجات المنافسة في الأسواق العالمية لما تتمتع به من جودة عالية وكفاءة، جعلها تصل لأكثر من 140 سوقا في العالم.

وقال نتطلع إلى مواصلة الحوار مع وزير الزراعة الروسي إلى بحث فرص التعاون بين المملكة وروسيا في جميع المجالات، خاصة المجال الزراعي، والاستفادة من التجارب والخبرات الروسية في الإنتاج الزراعي والحيواني، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإنشاء الصناعات الغذائية.

وأكد ضرورة وضع الآليات التنفيذية المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي، وكيفية الاستفادة من الفرص، التي تضمنها "رؤية المملكة 2030"، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل دخول الصادرات السعودية للأسواق الروسية.

وشهد اللقاء عروضا مرئية تعريفية قدمها كل من مكتب المشاريع ذات الأولوية، حيث استعرض أبرز إنجازاته في دعم وتحفيز القطاع الخاص، وممثلي كبرى الشركات الروسية حول فرص التصدير في قطاع الزراعة، والهيئة العامة للاستثمار، التي استعرضت أبرز التسهيلات، التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وصندوق الاستثمار الروسي، الذي تناول في عرضه عددا من مشاريع الاستثمار المشتركة بين البلدين، وصندوق التنمية الزراعية، الذي استعرض الخدمات المالية، التي يمنحها لمصدري ومستوردي المنتجات الزراعية.