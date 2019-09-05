«الزراعة» لـ"الاقتصادية" : شركة نرويجية تنشئ أول «مزرعة سلمون» في السعودية

أنهت الشركة النرويجية "فايكينجز ليبل" خططها، لتطوير أول "مزرعة سلمون" في السعودية، وذلك بهدف إنتاج خمسة آلاف طن سنويا في مرحلتها الأولى، مع خطط لتمديد الإنتاج في مراحل لاحقة تصل إلى 50 ألف طن، إذ توجد منشأة مصممة للأبحاث ومصنع أعلاف أسماك وأنظمة متعددة للتوسع في المستقبل.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور علي الشيخي؛ مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه سيتم بدء إنشاء مشروع مزرعة سلمون في كانون الثاني (يناير) 2020، كما سيتم العمل على إيجاد مزيد من مصادر الاستثمار.

وأكد الشيخي، أن الوزارة حريصة على تشجيع المستثمرين في تلك القطاع، خصوصا التقنيات الحديثة، التي تحقق نتائج مميزة وبجودة عالية.

وكشف عن أن الفترة المقبلة ستشهد بعض التغيرات الإيجابية على مستوى القطاع، خاصة الدعم اللامحدود من جميع قطاعات الدولة ذات العلاقة.

من جانبه، قال لوكاس "مستثمر في المشروع"، إنه كان يعمل مع فريقه للبحث عن المكان الأنسب، كما تم خلال عملية البحث زيارة المملكة، وزيارة الهيئة العامة للاستثمار لفهم الوضع الحالي للصناعة وكيف يمكن للمشروع أن يتناسب مع الصورة العامة لـ"رؤية المملكة 2030".

وذكر لوكاس، أن الفريق قام بزيارة كيانات أخرى، مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتم استيعاب "رؤية المملكة" في نمو صناع الاستزراع المائي وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وذلك لمناقشة خيارات التمويل لمشاريع الاستزراع المائي.

وبين أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإيجاد موقع محتمل للمشروع، ورأى أن المملكة هي المكان المثالي.

يذكر أن صناعة السلمون تقدر في جميع أنحاء العالم بقيمة 15.4 مليار دولار، وتوفر نحو 17.5 مليار وجبة كل عام، كما يعمل فيها 132.6 ألف شخص حول العالم.