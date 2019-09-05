الرميان: نعمل على الإعداد لإدراج الشركة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة

أكد ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، العمل على الإعداد لإدراج الشركة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.

وفقا لـ"واس"، قال الرميان الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، "سأعمل مع زملائي في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والفاعلية، والعمل كذلك مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة، تمهيدا للطرح العام للشركة، وتحقيقا لنتائج "رؤية المملكة 2030".

ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة أرامكو.

وعينت شركة أرامكو السعودية، الرميان رئيسا لمجلس إدارتها خلفا للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة، في خطوة تسبق طرح أسهم في الشركة للاكتتاب العام.

وتخطط "أرامكو" لطرح 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

وتكثف الشركة الأكثر ربحية في العالم، استعداداتها للاكتتاب، وبدأت البنوك الدولية تتأهب لدور في الاكتتاب، منذ العام الماضي. تأتي خطوة تعيين الرميان بعد أيام قليلة من استحداث وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية، منفصلة عن وزارة الطاقة، في سلسلة من الأوامر الملكية التي صدرت الجمعة الماضي.

ويقود الرميان عملية تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة، إذ حصل على حصص في شركة تيسلا Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية، مع شركة أوبر للتكنولوجيا، والتزم بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق التكنولوجيا في "سوفت بنك".

وكانت "أرامكو" قد حققت أرباحا صافية وصلت إلى 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار.

وفي آب (أغسطس) الماضي، أعلنت "أرامكو" إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى بلوغها 46.9 مليار دولار.