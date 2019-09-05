استخراج تراخيص «الغذاء والدواء» إلكترونيا عبر النظام الموحد «غد»

طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جميع المستثمرين بالأجهزة الطبية والغذاء والدواء والبصريات بالتسجيل بالنظام الإلكتروني الموحد "غد"، الذي يتألف من خدمات إلكترونية تسهل على المستخدمين تقديم ومتابعة طلباتهم ودفع الرسوم المطلوبة دون الرجوع لفروع الهيئة، وفي وقت مناسب.

ويمكن أيضا للمستخدمين متابعة تواريخ انتهاء التراخيص بمختلف أنواعها للقيام بالتجديد في الموعد المحدد، وسيكون إصدار تراخيص خدمات الأجهزة والمنتجات الطبية والدواء عبر النظام "غد"، على أن يستوفي جميع الأوراق المطلوبة وإتمام عملية السداد الرسوم عن طريق سداد، وقريبا سيكون لقطاع الأعلاف.

وأوضحت الهيئة، خلال ورشة عمل تعريفية بالنظام الإلكتروني الموحد "غد" في غرفة جدة أمس، يسمح باستخدام ترخيص واحد من نوع "ترخيص مستورد، ترخيص موزع، ترخيص مستورد ومستودع، ترخيص بصريات"، وذلك لكل حساب تجاري، ويسمح النظام باستخراج أي عدد من تراخيص ممثل معتمد وذلك طبقا للوائح الهيئة، وتكتفي الهيئة بترخيص واحد للفروع داخل المدينة فقط.

وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل النظام الموحد بشكل كامل قريبا، وستتولى هيئة الغذاء والدواء نقل الطلبات كافة الموجودة في الأنظمة القديمة إلى النظام الجديد، فالطلبات المرخصة والمنتهية والمعلقة سيتم نقلها بعد التسجيل بالنظام، أما الطلبات غير المكتملة، التي بانتظار دفع، وتحت الدراسة، لن تنتقل حتى يتم اتخاذ الإجراءات عليها، مؤكدة أن أي منشأة بانتظار الدفع غير مكتمل والخاملة من قبل عام 2018، لن يتم نقلها للنظام الجديد، أما التراخيص التي أصدرت قبل ستة أشهر ستنقل جميعها على النظام الموحد الجديد.

واستعرضت الهيئة تقسيم الموزعين والموردين إلى أربع فئات بمقابل مالي سنوي بحسب الفئة، فئة "أ" تبلغ رسومها السنوية نحو 25 ألف ريال، والفئة "ب" 15 ألف ريال سنويا، والفئة "ج" ثمانية آلاف ريال، والفئة "د" خمسة آلاف ريال سنويا، فيما قسمت منشآت البصريات إلى ثلاث فئات شملت الفئة "أ" 7500 ريال، والفئة "ب" خمسة آلاف ريال، والفئة "ج" 2500 ريال سنويا، فيما تبلغ رسوم منشأة ممثل قانوني 2600 ريال.



من جهة أخرى، أعلنت هيئة الغذاء والدواء، أن مجمل البلاغات التي وصلت للهيئة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية عن الأعراض الجانبية للأدوية، بلغ 991 بلاغا خلال آب (أغسطس) للعام الجاري 2019، من 1219 خلال تموز (يوليو) للعام الجاري، حيث تصدرت القائمة لشهر أغسطس الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية، بتقديم 198 بلاغا، تلتها المدينة الطبية في جامعة الملك سعود في الرياض بتقديم 119 بلاغا، ثم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في الرياض 82 بلاغا.