سهم "ستارباكس" يسجل أكبر تراجع منذ يناير بسبب الإعلان عن تباطؤ نمو الأرباح

سجل سهم سلسلة مقاهي "ستارباكس" الأمريكية أكبر تراجع يومي له منذ أكثر منذ سبعة أشهر، بعد إعلان السلسلة أن وتيرة نمو أرباحها ستبدأ بالتباطؤ.

كانت السلسلة أبلغت المستثمرين في مؤتمر لهم أن نمو الأرباح بأكثر من 10% سنويا غير قابل للاستمرار، مضيفة أن التأثير الإيجابي للمزايا الضريبية في 2019 سينتهي في العام المالي المقبل، والذي يبدأ أكتوبر المقبل، وأنها ستقلص حجم برنامج إعادة شراء أسهمها، ما أدى إلى تراجع سعر السهم اليوم الأربعاء بنسبة 3.5% إلى 93.40 دولار.

كانت "ستارباكس" أجرت بعض التغييرات خلال الأعوام الأخيرة لتعزيز نمو أرباحها بما في ذلك غلق بعض الفروع في الأسواق الأمريكية التي تعاني من الوجود الكثيف للمقاهي، والتركيز بدلا من ذلك على أسواق الضواحي والتوسع في السوق الصينية.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن "ستارباكس" أعلنت في يوليو الماضي تسجيل أعلى معدل نمو ربع سنوي للمبيعات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بفضل زيادة عدد العملاء وارتفاع الأسعار.

وكان سهم "ستارباكس" قد ارتفع بأكثر من 50% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات أمس، ولكن هذه الزيادة في سعر السهم يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع توقعات المستثمرين.

يذكر أن "ستارباكس" تواجه منافسة قوية في السوق الأمريكية، حيث تتواجد أمام العملاء خيارات عدة من القهوة الممتازة، في الوقت نفسه فإن خطط السلسلة الأمريكية للتوسع في الصين تصطدم بالتوترات الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة، مع وجود خطط طموحة للتوسع لدى السلاسل المحلية الصينية.