دبي توفر إنترنت مجاني وترجمة فورية في مركبات الأجرة

قررت إمارة دبي تعميم خدمات الإنترنت وخدمات إلكترونية متعددة في جميع مركبات سيارات الأجرة، وتقديمها للركاب مجانا.

وقال خالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات في هيئة الطرق، اليوم، إن الهيئة بدأت تقديم خدمة إنترنت (واي فاي) مجانا داخل سيارات الأجرة، إلى جانب تقديم خدمة معرفة قيم العملات، بما يتيح للركاب معرفة قيمة الأجرة وفق عملات دولهم، إلى جانب تقديم خدمات الترجمة الفورية للتواصل مع السائق باللغات المختلفة.

وأضاف العوضي، أن الهيئة وفرت خدمة الحجز الإلكتروني لسيارات الأجرة، وحين يستقل الراكب السيارة، يمكنه التواصل مع السائق عبر خدمة الترجمة الفورية، التي تظهر بلغة السائق مكتوبة على شاشة أمامية في السيارة.

وأوضح أن الهيئة تقدم أيضا خدمة إطلاع الراكب على مسار رحلته من خلال خريطة في السيارة، إلى جانب إرسال الخريطة لذوي الراكب لمعرفة موقعه، إضافة إلى خيار آخر يتيح للراكب معرفة تفاصيل عداد المركبة على شاشة هاتفه.

وذكر العوضي أن مجمل هذه الخدمات يتم تقديمها عبر رابط واحد متاح على هاتف الراكب، ما يجعل هذه الخدمات هي الأولى عالميا التي تتاح لراكب سيارات الأجرة عبر هاتفه.