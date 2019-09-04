فيينا أفضل مدن العالم لجودة العيش

تصدرت فيينا للسنة الثانية على التوالي تصنيفا للمدن التي يحلو فيها العيش. وأكدت العاصمة النمسوية بذلك جودة الخدمات التي توفرها بعدما كانت أول مدينة أوروبية تتصدر العام الماضي هذا التصنيف السنوي الذي تعده "إكونوميست إنتلجنس يونيت" التابعة للمجلة البريطانية الأسبوعية"ذي إكونوميست".

وقال معدو التنصيف أن بنى فيينا التحتية ونوعية الهواء فيها وما توفره على الصعيد الثقافي والتربوي والطبي يكاد يكون مثاليا في بيئة مستقرة. وللسنة الثانية على التوالي حصلت فيينا على علامة 99.1 من أصل 100 متقدمة على ملبورن الأوسترالية 98.4 التي بقيت لسنوات متصدرة للتصنيف وسيدني الأسترالية أيضا 98.1.

وتقيم 140 مدينة سنويا على سلم من 100 نقطة استنادا إلى سلسلة من المؤشرات منها مستوى المعيشة والجريمة وشبكات النقل العام وإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الطبية والاستقرار الاقتصادي والسياسة. وللمرة الأولى ضم المؤشر معيار تأثير التغير المناخي على جودة العيش مما أثر سلبا على تصنيف نيودلهي والقاهرة بسبب "نوعية الهواء السيئة ومتوسط الحرارة المنفر وعدم توافر المياه بشكل كاف".