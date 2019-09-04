الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 1.7%.. و "تاسي" يعود أعلى من 8 آلاف نقطة

أغلقت الأسهم السعودية خلال الجلسة اليوم الإربعاء على إرتفاع بدعم من القطاع المصرفي، حيث عاد المؤشر العام أعلى من مستوى 8 الاف نقطة بعدما فقدها خلال الجلسات الثلاث الماضية.

وأرتفع السوق نحو 134 نقطة أو ما يعادل 1.69 في المائة، وذلك بعدم من قطاع المصرفي، حيث أغلق السوق عند مستوى 8058 نقطة.

وبلغ قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 3.3 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 137.36 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 141.4 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة أليانز للتأمين المكاسب و بنحو 8.6 في المائة، تلاها أسهم شركة الاهلي للتكافل بارتفاع 8.3 في المائة، وأتى ثالثا أسهم بنك الأهلي بمكاسب بلغت 4.7 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم شركة مجموعة السريع بانخفاض 4.7 في المائة، تلاه أسهم خدمات السيارات بنحو2.18 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم شركة الاهلية للتأمين الذي تراجع بنحو 2.1 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 148 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 31 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 550.46 مليون ريال وكذلك شهد سهم شركة سابك على نحو 335.3 مليون ريال، واتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 247.5 مليون ريال.