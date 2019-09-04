الصين: تصرف أمريكا مشين وغير أخلاقي بشأن اتهامات هواوي

اتهمت الصين أمريكا اليوم باستخدام نفوذها لقمع شركة صينية بعينها دون تقديم أي دليل بعد أن قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية إن الحكومة الأمريكية أصدرت تعليمات لمسؤولي إنفاذ القانون باستخدام سياسة العصا والجزرة مع موظفي الشركة للتحول ضدها في وقت تصعد فيه ردها على حملة أمريكية يمكن أن تهدد وجودها.

وقالت شركة هواوي إن الحكومة الأمريكية تستخدم نفوذها القضائي والإداري إضافة إلى وسائل أخرى لتعطيل أعمال الشركة وأعمال شركائها.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمره الصحفي اليومي "هذا السلوك ليس فقط مشينا، بل إنه غير أخلاقي أيضا". وأضاف أن على الولايات المتحدة أن توقف الضغط "غير المنطقي" على الشركات الصينية وأن تتيح، بدلا من ذلك، بيئة بلا تمييز لعملياتها.

ووسط حرب تجارية مع الصين، وضعت واشنطن هواوي، ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، على "قائمة الكيانات" المحظورة، في خطوة تمنع الشركة الصينية من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية بدون موافقة الحكومة الأمريكية لاسيما تطبيقات جوجل وخدمات أجهزة الأندرويد.