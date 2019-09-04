"وقت اللياقة" يوصي بتوزيع 26.4 مليون ريال أرباح نقدية عن الربع الثاني

أوصى مجلس إدارة شركة لجام للرياضة " وقت اللياقة" بتوزيع 26,448,359 أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,383,361 سهم، كما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.05%.