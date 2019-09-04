نمو القطاع الخاص في الصين لأعلى مستوى منذ 4 أشهر

أظهرت بيانات مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية نمو نشاط القطاع الخاص في الصين خلال أغسطس الماضي بأسرع وتيرة له منذ 4 أشهر، مع تحسن معدلات نمو النشاط لكل من قطاعي التصنيع والخدمات.

وارتفع مؤشر "كايشين" المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في القطاع الخاص الصيني إلى 51.6 نقطة خلال أغسطس الماضي مقابل 50.9 نقطة خلال يوليو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه فإن نشاط قطاع الخدمات تحسن بوتيرة أسرع من قطاع التصنيع. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 52.1 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، مقابل 51.6 نقطة في يوليو الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 51.7 نقطة فقط.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي بفضل الأداء القوي لقطاع الخدمات. وارتفعت صادرات شركات الخدمات الألمانية خلال أغسطس الماضي، في حين سجلت الشركات الصناعية أكبر تراجع لها منذ نوفمبر 2018.

وارتفع مؤشر التوظيف في القطاع الخاص الصيني خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ أبريل الماضي، مع تركز التحسن في شركات الخدمات، في حين استقر مؤشر التوظيف الفرعي في شركات التصنيع.

في الوقت نفسه ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للشركات الصينية بأقل وتيرة له منذ سبع سنوات خلال أغسطس الماضي. وفي حين تراجعت أسعار المنتجات للشركات الصناعية، استمر ارتفاع أسعار منتجات شركات الخدمات.