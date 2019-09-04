نمو الاقتصاد الأستراليا إلى 0.5%.. أدنى معدل منذ 10 سنوات

تباطأ النمو الاقتصادي لأستراليا إلى أدنى معدل في 10 سنوات إلى 0.5% فقط في الربع الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات في أستراليا أن إجمالي الناتج المحلي في البلاد ارتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الماضي، و1.4% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ونما صافي الصادرات بنسبة 0.6% مدفوعا بالصادرات القوية لقطاع التعدين حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 10.6%.

ويعد هذا أسوأ معدل نمو يتم تسجيله منذ عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.