سلسلة متاجر وول مارت تمنع حمل الأسلحة وتوقف بيع الذخائر

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة "وول مارت" اليوم الثلاثاء وقف بيع ذخائر المسدسات اليدوية في متاجرها ، كما طالبت عملائها بعدم حمل الأسلحة النارية بشكل معلن داخل متاجرها.

جاء هذا التطور في أعقاب حادث إطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في مدينة "إلباسو" بولاية تكساس الأمريكية في مطلع الشهر الماضي مما أدى إلى مقتل 22 شخصا.

وذكرت "وول مارت" أنه "بعد بيع المخزون الموجود لدينا" سيتم وقف بيع ذخائر المسدسات ذات الماسورة القصيرة والتي ينتشر استخدامها في بنادق الصيد، كما يمكن استخدامها في الأسلحة العسكرية الهجومية.

وأضافت السلسلة أنها ستوقف أيضا بيع ذخائر المسدسات اليدوية "ووقف بيع المسدسات اليدوية في ولاية ألاسكا لتنهي بذلك بيعها لهذا السلاح تماما".

جاء هذا الإعلان في مذكرة موجهة إلى موظفي السلسلة حيث قالت إنها تطالب أيضا العملاء بعد حمل الأسلحة بشكل ظاهر داخل المتاجر حتى في الولايات المسموح فيها بحمل السلاح بشكل ظاهر.

وقال دوج ماكميلون الرئيس التنفيذي للسلسلة في بيان "بات واضحا أن الوضع الراهن غير مقبول.. نعرف أن هذه القرارات غير مقبولة لبعض عملائنا لكننا نأمل أن يتفهموا الموقف".

