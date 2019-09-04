تنسيق حكومي مع شركات الشحن للحد من دخول المنتجات الغذائية غير المسجلة

تعكف هيئة الغذاء والدواء، على التنسيق مع شركات الشحن والنقل، للحد من دخول المنتجات الغذائية والصحية والتجميلية غير المسجلة في النظام الإلكتروني للهيئة، وملاحقة المستوردين المخالفين.

وقال لـ"الاقتصادية" أحمد العبدالهادي المدير التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء في المنطقة الشرقية، "إن الهيئة بدأت في رصد وتطبيق العقوبات على المخالفين، عقب انتهاء مهلة تسجيل المنتجات في النظام الإلكتروني". وأضاف العبدالهادي على هامش ورشة عمل نظمتها أمس في غرفة الشرقية، "إنه بعد انتهاء مهلة تسجيل الشركات، جرى تسجيل عشرات المخالفات ضد مصانع ومستودعات مخالفة".

وبين أن العمل حاليا بدأ بمرحلة رصد المخالفين وتطبيق العقوبات بحق المستودعات والمصانع غير المسجلة، التي لم تلتزم بالاشتراطات.

وأوضح العبدالهادي، أن جميع المنتجات غير المسجلة سواء منتجات غذائية أو تجميلية أو دوائية التي تباع في المنشآت، ومنافذ البيع أيا كان نوع نشاطها ستوقع العقوبات على منفذ البيع والمستودع والمستورد، إضافة إلى ملاحقة مستمرة لمواقع ومتاجر إلكترونية.

ونوه بأن هناك منتجات باتت تدخل دون أي رقابة أو تسجيل، ما استدعى الهيئة إلى العمل على التنسيق مع شركات ومكاتب النقل وشركات الشحن لرصد المخالفات. وأشارت الهيئة إلى أن هناك منافذ حدودية تشرف على المنتجات رقابيا، مثل مطار الملك فهد الدولي، ميناء الملك عبدالعزيز، جسر الملك فهد، ومنفذي البطحاء والخفجي، إضافة إلى الرقابة الإلكترونية.

وتطرقت الورشة، إلى آلية التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية، التي من بينها الرقابة الذاتية، من خلال نموذج للتقييم الذاتي على الموقع الإلكتروني، بهدف تمكين المختصين في المنشآت الغذائية، من التقييم الذاتي لمنشآتهم، بما يتوافق مع متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين فيها.