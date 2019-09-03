المصارف السعودية ترفع مخصصاتها 66 % في النصف الأول .. 6.13 مليار ريال

جنبت المصارف السعودية البالغ عددها 11 مصرفا، مخصصات بنحو 6.13 مليار ريال، لمواجهة التعثر في تمويلاتها وخسائر استثماراتها خلال النصف الأول من 2019.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للمصارف، فسجلت المخصصات خلال النصف الأول، نموا نسبته 65.9 في المائة بما يعادل 2.44 مليار ريال، مقارنة بـ 3.69 مليار ريال للفترة نفسها من 2018.

وجاء قطاع "الشركات" الأكثر في المخصصات التي جنبتها المصارف في النصف الأول، بنحو 4.28 مليار ريال (تشكل 69.9 في المائة) مقارنة بـ 2.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2018، مسجلة نموا نسبته 86.2 في المائة بما يعادل 1.98 مليار ريال.

وحل ثانيا قطاع الأفراد بمخصصات بلغت نحو 1.69 مليار ريال في النصف الأول (تشكل 27.6 في المائة)، مقارنة بنحو 1.11 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2018، مسجلة نموا 53.3 في المائة بما يعادل 589 مليون ريال.

ثالثا جاء بند "القطاعات الأخرى"، بنحو 185 مليون ريال (تشكل 3 في المائة)، مقارنة بمخصصات قيمتها 175 مليون ريال في الفترة نفسها من 2018.

وآخرها حل "قطاع "الخزينة"، إذ لم تجنب المصارف مخصصات لهذا القطاع، بل جاءت عكس مخصصات (استرداد ديون أو استثمارات جنبت لها مخصصات في فترات سابقة) بقيمة 34 مليون ريال في النصف الأول 2019، مقارنة بمخصصات قيمتها 113 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2018.



* وحدة التقارير الاقتصادية