أمريكا تفرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاث وكالات فضاء إيرانية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي.

وقالت الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.

كانت الولايات المتحدة حذرت إيران من مغبة إطلاق الصواريخ، وذلك خشية أن تمكن التكنولوجيا المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار طهران من تطوير قدرات صاروخية باليستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على تويتر صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية.

وقرر ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، قائلا إنه ليس كافيا.