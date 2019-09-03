مخاوف "بريكست" تهبط بالأسهم الأوروبية

هبطت أسهم أوروبا اليوم من أعلى مستوى لها خلال شهر، حيث أججت بيانات ضعيفة للمصانع الأمريكية المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي، بينما دفعت الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" المؤشر فاينانشيال تايمز 100 إلى التراجع بعد مكاسب لأربعة أيام.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة، بعدما تراجع بنحو 0.7 بالمائة عقب نشر بيانات أظهرت انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في أغسطس للمرة الأولى في ثلاثة أعوام.

وقدمت أحدث أرقام لمعهد إدارة التوريدات الأمريكي دليلا ساطعا على أن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين بدأت تضر بالنمو العالمي، ما هبط بالأصول عالية المخاطر مثل النفط والأسهم العالمية.

وبعد تهديد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمشرعين بانتخابات مبكرة، ما لم يدعموه في انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي، بدأ تحالف مشرعين معارضين وأعضاء في حزب المحافظين معارضين لجونسون، تحركا لعرقلة انفصال بريطانيا عن الاتحاد دون اتفاق.

وتراجع مؤشر داكس الألماني، شديد التأثر بالتجارة، والمؤشر كاك 40 الفرنسي نحو 0.4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الإيطالية 0.3 بالمائة.