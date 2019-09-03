"برجر كينج" تطلق أضخم حملة إعلانات في تاريخها للترويج لـ "برجر خالي من اللحوم"

قال لوري ميراندا الرئيس التنفيذي لشركة "برجر كينج البرازيل" التابعة لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية "برجر كينج" إن الشركة أطلقت أضخم حملة إعلانية في تاريخها للترويج للبرجر النباتي الخالي من اللحوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة زادت الإنفاق على التسويق بنسبة 50% مقارنة بحملاتها الإعلانية الكبيرة السابقة في البرازيل، دون الكشف عن قيمة هذا الإنفاق.

يذكر أن البرجر الخالي من اللحوم تنتجه شركة "مارفريج جلوبال فودز" البرازيلية للحوم الأبقار بالاشتراك مع شركة تصنيع فول الصويا "أرشير دانيالز ميدلاند".

وقال "أريال جرونكرأوتب" مدير التسويق في شركة "برجر كينج البرازيل" في بيان "نعتقد أن المنتج (البرجر الخالي من اللحوم) سيجذب مستهلكين جدد".

وقال "ميراندا" إن احتمالات تسويق البرجر الخالي من اللحوم في البرازيل قوية جدا. وبحسب استطلاع رأي أجري لصالح "برجر كينج -البرازيل" فإن 69% من المستهلكين في البرازيل قالوا إنهم قد يجربون البرجر الخالي من اللحوم، وهي أكبر نسبة في أي دولة في العالم.

وأصبحت البرازيل ثالث دولة في العالم تطرح فيها السلسلة الأمريكية البرجر الخالي من اللحوم بعد الولايات المتحدة والسويد. وقد بدأت السلسلة تقديم هذا المنتج الجديد في مطاعهما بمدينة ساوباولو البرازيلية على أن يتم طرحه في كل مطاعم السلسلة في البرازيل في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.