"السعودية للصناعات العسكرية" المملوكة لـ"صندوق الاستثمارات العامة" تعلن اكتمال طاقم إدارتها التنفيذية

أعلن الدكتور أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) اكتمال طاقم الإدارة التنفيذية في الشركة الذي يضم عددا من القيادات الوطنية المتميزة وكذلك الخبرات الدولية العريقة المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والقطاعات المالية والإدارية والصناعية والاستراتيجية الذين تم استقطابهم لدعم مسيرة الشركة وتوجه السعودية الحالي لتطوير قاعدة محلية قوية للتصنيع العسكري والدفاع واستيعاب الاتجاهات والتطورات الدولية وجمع أحدث التقنيات وأفضل الكوادر الوطنية والإسهام في رفع الصادرات السعودية وفي تلبية الطلب على منتجات الشركة محليا وعالميا.

ويبلغ عدد أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة السعودية للصناعات العسكرية 13 عضوا من الخبراء وأصحاب الريادة والسبق في مختلف مجالات الصناعات العسكرية وخلال 2019 تم استكمال الفريق بضم 4 أعضاء آخرون وهم ماطر العنزي الرئيس التنفيذي لقطاع المالية وهو خبير في قطاعي المالية والمحاسبة يمتلك خبرة واسعة حيث شغل منصب المدير المالي في شركة "أكوا باور" العالمية في السعودية ومناصب مالية ومحاسبية عليا أخرى في مؤسسات مرموقة مثل الهيئة العامة للاستثمار وشركة "معادن" وشركة "سابك" ووليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية الذي يتمتع بتجربة مهنية متميزة تمتد لنحو 3 عقود في مجال الصناعات العسكرية وقبل انضمامه إلى شركة (SAMI) عمل رئيسا تنفيذيا لمنطقة الشرق الأوسط في شركة نورثروب جرومان كما شغل عدة مناصب عليا في كل من شركة جنرال إلكتريك وشركة بي إيه إي سيستمز وخوسيه إستيبان المدير العام للأنظمة البحرية الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاعي الملاحة البحرية والدفاع وعمل لمدة 28 عاما في مجموعة "نافانتيا" الإسبانية للصناعات البحرية وكان آخر مناصبه رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي وبرونو دوليل نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة الجوية وهو قيادي متمرس في قطاع الأنظمة الجوية وخدم مديرا تنفيذيا لدى عدة شركات طيران وصناعات جوية عالمية مرموقة لعدة سنوات مثل شركة الخطوط الجوية الفرنسية - كيه أل أم وزودياك للطيران.

ويضم طاقم الإدارة التنفيذية كذلك الدكتور محمد القحطاني الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والدكتور تيموثي كارتر نائب الرئيس التنفيذي للأسلحة والصواريخ ويوهان ستين نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة الأرضية ويان ويسلز نائب الرئيس التنفيذي للإلكترونيات الدفاعية وبراندت باسكو المستشار العام ووائل السرحان نائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات ومحمد بوشناق نائب الرئيس للموارد البشرية وخالد الماضي نائب الرئيس للجودة والمراجعة الداخلية وهاني الحازمي نائب الرئيس لتقنية المعلومات.

وأوضح الدكتور أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أن اكتمال أعضاء طاقم الإدارة التنفيذية يحدد المسار لمرحلة النمو المقبلة للشركة إذ يتطلع المعينون الجدد إلى تسخير قدراتهم وخبراتهم الواسعة في الصناعة لمساعدة شركة SAMI في تحقيق أهدافها. مشيرا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 شكلت عامل جذب ومحفزا قويا لهذه الخبرات للالتحاق بالشركة والمشاركة كعناصر أساسية لتحقيق هذه المستهدفات وليكونوا جزءا من منظومة الدفاع بالسعودية.

وقال شوير "سيعمل طاقم الإدارة التنفيذية ضمن منظومة الشركة الصناعية المتكاملة الرامية إلى تطوير ودعم الصناعات العسكرية ‏في السعودية والقيام بدورها الرئيسي في توطين 50% من إنفاق المملكة ‏العسكري بحلول 2030". وأضاف "منذ انطلاق عمليات الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في شهر يناير 2018 أحرزت الشركة تقدما هائلا بفضل دعم القيادة الرشيدة للسعودية والجهود المخلصة لكوادرنا وكذلك بمساندة شركائنا في النجاح وأن السعوديين يستفيدون من الخبرات المحلية والعالمية الذين تم استقطابهم من خيرة الرواد في هذا المجال بهدف نقل الخبرات والمعرفة للشباب السعودي خاصة وأن السعوديين يشكلون نسبة 78% من القوى العاملة في الشركة".

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI قد حققت العديد من النجاحات من ضمنها الاستحواذ مؤخرا على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC التي ستشكل الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة وكذلك الاستحواذ على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC لمساعدتها في توسيع نطاق خدماتها المقدمة والاستثمار في القدرات الوطنية والوصول إلى أسواق جديدة. وتعزز الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI بقيادة أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارتها جهود السعودية الرامية إلى تطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها العسكرية المتنامية في مجالاتها الخمسة الأساسية وهي الأنظمة الجوية والأنظمة الأرضية والأنظمة البحرية، والأسلحة والصواريخ والإلكترونيات الدفاعية.