الأسهم السعودية تغلق على تراجع.. وتداولات مكثفة على "اميانتيت"

أغلقت الأسهم السعودية خلال الجلسة اليوم على تراجع بضغط من القطاع المصرفي بقيادة أسهم مصرف الراجحي و بنك الرياض. وتراجع السوق نحو 49 نقطة أو ما يعادل 0.59 في المائة، وذلك بضغط من قطاع "المصارف"، حيث أغلق السوق عند مستوى 7924 نقطة.

وبلغ قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.9 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 133 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 117 ألف صفقة. وتصدرت أسهم شركة الاهلية للتأمين المكاسب و بنحو 10 في المائة، تلاها أسهم شركة تبوك الزراعية بارتفاع 5.5 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة بتروكيم بمكاسب بلغت 3 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم شركة مجموعة السريع بانخفاض 3.9 في المائة، تلاه أسهم الدرع العربي بنحو 3 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم بنك السعودي الفرنسي الذي تراجع بنحو 2.8 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 82 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 99 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 519.7 مليون ريال وكذلك شهد سهم اميانتيت على تداولات مكثفة للجلسة الثانية حيث بلغت تداولاته نحو 201.35 مليون ريال حيث شكلت 7.3 في المائة من إجمالي التداولات وبلغ حجم الأسهم المتداوله على الشركة نحو 26.3 مليون سهم وهي اعلى أحجام متداولة على الشركة منذ إدراجها، واتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 199.8 مليون ريال.