مجلس الوزراء : إنشاء "برنامج الإعانات الزراعية" لإعادة توجيهها لمستحقيها

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة على تعيين ياسر الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيسا لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) والدكتور نبيل العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة إضافة إلى إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها.

وفي بداية الجلسة أكد خادم الحرمين الشريفين أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" وإنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية المرتبطين تنظيميا بها وكذلك إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون "الديوان العام للمحاسبة" وتعيين عدد من الوزراء في مناصب مختلفة يأتي انطلاقا من الحرص على تطوير مختلف القطاعات وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن واستمرار مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد ولله الحمد في العديد من المجالات مواكبة لرؤية المملكة 2030. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد للمعينين في مهامهم الجديدة وعن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الإعلام بالنيابة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض عددا من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها وتطوراتها في المنطقة والعالم وأعرب بمناسبة حلول العام الهجري الجديد عن أطيب التمنيات بأن يجمع الله شمل المسلمين ويوحد كلمتهم ويوفقهم لما يحبه ويرضاه. سائلا الله تعالى أن يشهد هذا العام انفراجا لجميع الأزمات التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية وأن يكون عام خير وبركة على الجميع ويتحقق فيه بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في ربوع العالم أجمع. وثمن المجلس إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة وتشكل تهديدا لأمن المواطنين والاستقرار في المنطقة وتقويضا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وما عبر عنه البيان من تأييد كامل للمملكة وترحيب بجهودها التي بذلتها لعقد حوار في جدة لجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن.

وأكد مجلس الوزراء أن الحملة الإغاثية العاجلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للسودان وبدأ في تنفيذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتشمل تقديم مواد إيوائية وطبية إلى المحتاجين في المناطق المتضررة من السيول تأتي حرصا من المملكة على الشعب السوداني وتواصلاً للدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية. وبين المجلس أن تقديم المملكة مبلغ مليوني دولار دعما ماليا للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للإسهام في تنفيذ برامجها والوفاء بتعهداتها للدول الأعضاء يأتي في إطار دعم المملكة لجهود المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية.

وفي الشأن المحلي بين معاليه، أن مجلس الوزراء، رحب بقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار الذين بدأت طلائعهم تتوافد إلى المملكة بعد النجاح الذي حققه موسم الحج ولله الحمد في الوقت الذي لازالت المملكة تقدم الخدمات للحجاج الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أكملت وزارة الحج والعمرة والأجهزة المعنية، الاستعدادات كافة لاستقبال المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى عشرة ملايين معتمر.

كما أعرب مجلس الوزراء بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في مراحل التعليم المختلفة عن أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم سائلا الله تعالى أن يكلل جهود المعلمين والمعلمات وجميع هيئات التعليم الجامعي والتقني بالتوفيق في رسالتهم العظيمة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقريران السنويان لجهتين حكوميتين عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 - تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين السعودية والنيجر والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وأفغانستان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين السعودية وكل من أنجولا ونيكاراغوا وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.

4 - تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في الدومينيكان والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وهولندا للتعاون في مجال الإحصاء وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

6 - تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 - تعيين ياسر الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيسا لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وإضافة الدكتور نبيل العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.

8 - تعيين وزير التجارة والاستثمار عضوا في مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني.

9 - إنشاء (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها والموافقة على ضوابط إعانة صغار مُربي الماشية.

10 - تعيين عمار الخضيري ومازن الرميح وممدوح الشرهان أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.

11 - اعتماد الحساب الختامي لجامعة الباحة عن عام مالي سابق.

الترقيات

1 - تعيين الدكتور مشاري المشاري (نائب مدير مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة 15 بمركز المعلومات الوطني.

2 - ترقية عبدالله التويجري (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة 15 بأمانة منطقة المدينة المنورة.

3 - ترقية المهندس إبراهيم الحميدان (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة 15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4 - ترقية أحمد المنصوري (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة 15 بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

5 - ترقية عبدالله بن ختله (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة 14 بإمارة منطقة عسير.

6 - ترقية محمد الوذيناني (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة 14 بإمارة منطقة مكة المكرمة.

7 - ترقية عبدالرحمن المحنا (مدير عام إدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة 14 بالهيئة العامة للجمارك.

8 - ترقية فهد المدهش (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة 14 بالهيئة العامة للجمارك.

9 - ترقية عبدالله الغنام (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة 14 بمركز المعلومات الوطني.

10 - ترقية عبدالله الحربي (مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة 14 بالديوان العام للمحاسبة.