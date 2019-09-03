لأول مرة منذ 2017.. الجنيه الإسترليني ينخفض إلى 1.19 دولار 

تدنى سعر الجنيه الاسترليني الثلاثاء عن عتبة 1.20 دولار لأول مرة منذ يناير 2017 وسط البلبلة السياسية في بريطانيا مع اقتراب موعد بريكست واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني إلى 1.1972 دولارا قبل بضع ساعات من استئناف البرلمان العمل في جلسة يتوقع أن تكون صاخبة.