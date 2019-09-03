"أسمنت نجران" تعين محمد أبالعلا رئيسا لمجلس الإدارة

عينت شركة أسمنت نجران محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا رئيسا لمجلس الإدارة وذلك من تاريخ 9 أغسطس 2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 8 أغسطس 2022، كما عينت الشركة صلاح بن ياسين بن خليل علاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة.