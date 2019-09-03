"الوطنية للتعليم": تعيين خالد الخضير رئيسا لمجلس إدارة الشركة

عينت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، خالد بن محمد بن ابراهيم الخضير رئيسا لمجلس الادارة اعتبارا من تاريخ 2019/09/03، كما عيينت ابراهيم بن عبد الرحمن الدرع نائبا لرئيس مجلس الادارة.

كما وافق مجلس ادارة الشركة على إلغاء منصب العضو المنتدب اعتبارا من تاريخ 2019/09/02.