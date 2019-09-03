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أخبار الشركات- محلية

"الوطنية للتعليم": تعيين خالد الخضير رئيسا لمجلس إدارة الشركة

"الاقتصادية" من الرياض

عينت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، خالد بن محمد بن ابراهيم الخضير رئيسا لمجلس الادارة اعتبارا من تاريخ 2019/09/03، كما عيينت ابراهيم بن عبد الرحمن الدرع نائبا لرئيس مجلس الادارة.
كما وافق مجلس ادارة الشركة على إلغاء منصب العضو المنتدب اعتبارا من تاريخ 2019/09/02.

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