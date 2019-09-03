المستثمرون يحققون عائدا بنسبة 25% من سندات "سوسيتيه جنرال " و"سانتاندر"

حقق المستثمرون من حملة بعض السندات البنكية عالية المخاطر عائدا بمعدل 25% خلال العام الحالي، في الوقت الذي يحاول فيه بعض المستثمرين إيجاد أدوات استثمارية بعيدا عن السندات ذات العائد السلبي التي تقدر قيمة سوقها العالمية بحوالي 17 تريليون دولار.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء، فإن أحد سندات بنسبة "سوسيتيه جنرال" السويسري المقوم بالدولار و"بانكو سانتاندر" الإسباني المقوم باليورو حققا عائدا بلغت نسبته حوالي 25% خلال العام الحالي، في حين حققت سندات "أيه.بي.إن أمرو بنك" و"إنتاسيا سان باولو" و"يوني كريديت" عائدا يزيد على 20% من قيمتها الاسمية.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى تعافي سندات القطاع المصرفي بعد الخسائر السنوية التي سجلها القطاع في العام الماضي، كما تراجع العائد على سندات اليورو ذات العائد المرتفع بنسبة 9.5%، مضيفة أن تراجع العائد على السندات في ظل تباطؤ الاقتصاد، أدى إلى زيادة جاذبية السندات عالية المخاطر ذات القيمة المرتفعة للبنوك.

